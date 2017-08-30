Кандидатами на выборах разного уровня 10 сентября стали 88 тысяч человек

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кандидатами на выборах разного уровня, которые состоятся в России в единый день голосования 10 сентября, зарегистрированы 88 тысяч человек, это более 90% от числа тех, кто выдвигался на этих выборах, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В ходе заседания Центризбиркома в среду он напомнил, что выборы разного уровня состоятся 10 сентября в 82 регионах России, всего состоится около 6 тысяч избирательных кампаний и 230 местных референдумов.

"Количество замещаемых мандатов — 36 с лишним тысяч, количество кандидатов — 96 тысяч, из них 88 тысяч зарегистрированных кандидатов. Мы считаем, что это достаточно серьезная цифра, это более 90% зарегистрированных кандидатов от числа тех, кто изъявил желание", — сообщил Булаев.