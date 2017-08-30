Игорь Руденя вошел в топ-5 медиарейтинга губернаторов в сфере ЖКХ

ТВЕРЬ, 30 авг — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя занял четвертую строчку в медиарейтинге глав российских регионов в сфере ЖКХ по итогам июля 2017 года, поднявшись сразу на 10 позиций, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные информационно-аналитической системы "Медиалогия".

В рейтинге тверской губернатор следует за Сергеем Аксеновым (Крым), Андреем Воробьевым (Московская область) и Сергеем Собяниным (Москва).

"Как отмечает "Медиалогия", одним из важнейших событий июля в сфере ЖКХ стала встреча президента Владимира Путина с губернатором Игорем Руденей. Глава региона проинформировал руководителя страны о социально-экономической ситуации в Тверской области, рассказал о подготовке к отопительному сезону, а также о модернизации котельных. Обсуждался и вопрос тарифообразования", — отметили в пресс-службе.

Как считает председатель Общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ Тверской области Юрий Серковский, "особенно важный посыл в ходе этой встречи получили жители Твери — о том, что глава государства держит на контроле решение вопроса по управлению коммунальными сетями в областном центре".

По мнению Серковского, тверской губернатор последователен в своих планах по передаче коммунальных ресурсов в управление муниципальным властям.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 42000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.

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