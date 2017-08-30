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Политика

Собянин обсудил дальнейшее развитие проекта "электронная школа"

12:4430.08.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фотоМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня знаний обсудил с представителями столичной образовательной сферы актуальные вопросы, касающиеся дальнейшей реализации проекта "Московская электронная школа". Как отметили участники круглого стола, проект призван создать единую электронную образовательную среду, кардинально поменять учебный процесс, сделать его интересным и динамичным. Для этого, в частности, предлагается вовлечь школьников и студентов в создание технической базы проекта и интегрировать систему с различными гаджетами.

В обсуждении приняли участие глава столичного департамента образования Исаак Калина, руководитель департамента информационных технологий Артем Ермалаев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев, а также студенты, учителя и директора школ.

"Мы собрались поговорить о дальнейшем развитии "электронной школы". Москва продвигается в различных направлениях по внедрению "умных" технологий, это касается управления транспортом, ЖКХ, госуслугами. Любая сфера нашей жизни так или иначе соприкасается с "умными" технологиями, и образование, конечно, не исключение. С 2012 года мы стали активно внедрять технологии в образование", — отметил Собянин.

Ученики. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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По словам мэра, главной проблемой, с которой столкнулись специалисты при создании проекта "Московская электронная школа", стала разработка учебных сценариев. "Вначале мы пошли по стандартному пути, мы решили, что сами разработаем этот контент, наймем специалистов, которые сядут в закрытой комнате и создадут нам нечто такое, что будет воспринято всей образовательной системой. К сожалению, вынужден признать — это тупиковый путь. Мы создали 1,5 тысячи таких пособий, сценариев уроков, которые не были востребованы школами", — пояснил Собянин.

После этого, продолжил градоначальник, было принято решение предоставить учителям возможность самим разрабатывать учебные сценарии. "В короткие сроки мы получили 48 тысяч сценариев, из которых 8 тысяч отмодерированы и уже находятся в свободном доступе", — добавил он.

"Очень серьезная проблема, когда я, к примеру, выделил на самостоятельную работу 5 минут, по истечению этого времени ученик начинает "торговаться", "конючить" дополнительные минуты. С внедрением "электронной школы" тесты решаются на планшетах, ученик видит, сколько ему осталось времени на задание, учится тайм-менеджменту", — отметил учитель физики школы №498 Андрей Белышев.

По словам директора школы №2095 Ильи Новокрещенова, с появлением проекта уроки стали интереснее и динамичнее, и школы стали быстрее отходить от принципа "говорящей головы". Это позволяет ученикам с удовольствием осваивать учебный материал, а учителям — оптимизировать свою работу и эффективно организовывать образовательный процесс. Тем не менее, эксперт считает, что платформа проекта нуждается в постоянной модернизации. В частности, одним из таких решений он видит интеграцию проекта с различными гаджетами, которыми каждый день пользуются ученики.

Пустой школьный класс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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"Первое, "электронная школа" должна стать ближе к ребенку, должна произойти интеграция с другими гаджетами. Второе, нужно создавать большую вовлеченность в игру: в процессе игры ребенок оставляет "цифровой след", который мы можем потом анализировать", — пояснил он.

Студент НИУ "Высшая школа экономики" Максим Немкевич предложил разрешить заниматься технической разработкой проекта не только специалистам департамента информационных технологий, но и школьникам и студентам. "Мы должны быть вовлечены в создание таких проектов. Это рождает конкуренцию между школьниками и студентами, в результате чего получится проект, который действительно ждали. Эти навыки пополнят наше портфолио и позволят в дальнейшем устроиться на работу", — подчеркнул студент.

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