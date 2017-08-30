Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 30 августа 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 30 августа 2017

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Дохе переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Встреча проходит за закрытыми дверями. Ожидается, что на ней стороны обсудят двусторонние связи, а также ситуацию в Сирии и кризис вокруг отношений Дохи с ее арабскими соседями.

В столице эмирата также запланированы встречи Лаврова с главой катарского МИД Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани и госминистром по делам обороны Халидом бен Мохаммадом аль-Аттыйей.

В Доху Лавров прибыл из ОАЭ. Ранее российский министр провёл переговоры со своими партнёрами в Кувейте.