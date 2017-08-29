Путин: нужно доработать порядок отнесения граждан к малочисленным народам

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину доработать проекты по усовершенствованию порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ, говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

"Обеспечить доработку проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Срок – 1 марта 2018 г.", — сообщается на сайте Кремля.

Путин также поручил предусмотреть выдачу с 2018 года субсидий на конкурсной основе бюджетам субъектов РФ в рамках госпрограммы по национальной политике, исходя из оценки эффективности реализации региональных программ по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России и с учетом региональных особенностей. Срок — 1 ноября.

Президент поручил к 1 декабря разработать и утвердить методические рекомендации для региональных органов власти по актуальным вопросам реализации государственной нацполитики, формированию в местном сообществе позитивных межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также по выявлению и предупреждению межнациональных конфликтов. Также Путин поручил к 1 февраля 2018 года разработать и утвердить перечень государственных и муниципальных работ и услуг в сфере государственной нацполитики для профильных учреждений.

Также к 1 марта 2018 года кабмин должен разработать и утвердить комплекс мер по поддержке и развитию этнографического туризма. Помимо этого, Путин поручил рассмотреть меры господдержки реализации проектов "Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России", "Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант", "Школа межэтнической журналистики", "Маяки дружбы – Башни Кавказа", "САМОВАРФЕСТ – фестиваль русского гостеприимства". Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2017 года.

Путин поручил к 1 декабря 2017 года предусмотреть при проведении Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" отдельную номинацию "национальная политика". За выполнение всех поручений отвечает премьер-министр России Дмитрий Медведев.