Путин поручил довести изучение программ русского языка до нужного уровня

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил довести объем изучения основных общеобразовательных программ русского языка до рекомендуемого Минобрнауки уровня, список поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на сайте Кремля.

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить: принятие мер по доведению объема изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам русского языка до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России, а также по повышению уровня и качества освоения ими русского языка как государственного языка Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Путин также поручил обеспечить изучение обучающимися по основным общеобразовательным программам родного языка из числа языков народов России и государственных языков республик, находящихся в составе РФ, на добровольной основе по выбору их родителей или законных представителей. Доклад по этим поручениям должен быть представлен до 1 декабря 2017 года.

Президент поручил кабмину провести с правительством Дагестана дополнительную оценку гидрогеологической обстановки в районе государственного природного заказника "Самурский" и представить предложения об организации водоснабжения Дербента. При этом их реализация не должна негативно воздействовать на Самурский реликтовый лес. Срок — до 1 декабря 2017 года, ответственные лица — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

Путин также поручил рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ определить должностных лиц, которые будут отвечать за реализацию государственной национальной политики на территориях муниципальных образований. Срок — 1 декабря 2017 года.