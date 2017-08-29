Рогозин: Новгородская область должна специализироваться на электронике

СТАРАЯ РУССА (Новгородская область), 29 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил закрепить за Новгородской областью специализацию по разработкам в сфере электроники. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания о развитии оборонно-промышленных предприятий региона.

"На сегодняшний момент оборонная промышленность Новгородской области в основном имеет акцент на радиоэлектронике, в принципе, это еще специализация с советских времен, когда было выбрано два центра — это Новгород и Зеленоград, — сказал он. — Сегодня я посмотрел, что не умерло это ничего, наоборот, развивается, поэтому, я думаю, что также федеральную специализацию закрепим за Новгородской областью по высокотехнологичным разработкам в области электроники".

Вице-премьер посетовал, что на сегодняшний день очень мало научных работ по оборонной тематике ведется в вузах Новгородской области. По его мнению, необходимо заниматься наукой, защищать диссертации, поскольку это "позволяет директорам, особенно в конструкторских бюро, систематизировать собственные знания, положить их на бумагу, еще раз продумать, все ли учтено".