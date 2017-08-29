Проект Киева об агрессии не несет последствий для Москвы, считает политолог

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Разработанный Киевом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россию намерены назвать "страной-агрессором", не будет иметь никаких последствий для Москвы, считает руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

"Никаких последствий для Москвы принятие этого законопроекта не несет, ни юридических, ни каких-либо. Потому что у нас (на Украине — ред.) есть постановление, принятое в 2014 году, которым закрепляется понятие "страна-агрессор". Так что ничего нового этот закон в этом контексте не принесет", — сказал Бондаренко РИА Новости.

В январе 2015 года Верховная рада Украины уже принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.