Аксенов прокомментировал возможные кадровые перестановки в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возможные кадровые перестановки в руководстве Симферополя не являются самоцелью, но вопрос замены кадров может встать, если чиновники будут плохо работать.

"Все хотите знать. Это не самоцель, но надоело", — сказал Аксенов журналистам, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в руководстве города.

Ранее Аксенов заявил, что намерен направить представление на сессию горсовета Симферополя об объявлении выговора главе администрации Геннадию Бахареву из-за отсутствия реакции по демонтажу торговых объектов и ненадлежащей уборки мусора.

"Опасаться надо всем, кто плохо работает. Ничего личного. Вам будет приятно, если с точки зрения успеваемости я буду 85-й в стране? Нет, вы скажете: давайте найдем другого руководителя. Есть принципы работы, я коллегам объяснил, что я за них работать не буду, разорваться не могу. Когда они заставляют меня погружаться в детали, за кого я буду работать – я буду понимать, что у меня стоит вопрос замены данных кадров. Я же не забиваю голову руководителю государства деталями, которые я должен решать сам — от люка до пожарной лестницы", — заявил Аксенов.

Глава Крыма рассказал, что на прошлой неделе вместе с главой администрации Симферополя ездил в Крымский федеральный университет и разбирался с арбузами и дынями, которые лежали на ступеньках общежития.

"Ну, ребята, должны быть какие-то границы, барьеры, берега? Не может так все происходить — никто ничего не знает, это те плохие, это эти. Мне 20 минут надо было, чтобы выяснить. А человек, который занимается этим вопросом, должен все знать — вплоть как кошек зовут в этом районе", — заявил Аксенов.

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