Сутормина назвала "совершенно диким" объявить Россию "страной-агрессором"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала "совершенно диким" желание властей Украины официально объявить РФ "страной-агрессором".

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте".

"Совершенно дикое заявление. И так обвинения в сторону России льются рекой. Но это уже, конечно, переход всех разумных границ. Если на законодательном уровне подобная норма все-таки будет реализована, то, боюсь, в первую очередь может ухудшиться положение дел в самой Украине", — заявила Сутормина РИА Новости.

Она задалась вопросом, как отнесется к этому население Украины, "у которого в России много родных, друзей и близких", и как люди отнесутся к тому, что "ради денег власти, по сути, готовы развязать войну с собственными гражданами".

"Также понятно, что о каком-то долгосрочном развитии страны речи вообще не идет. Много ли инвесторов захотят вкладываться и выстраивать экономические системы в государство, где режим борется с собственным населением. Думаю, что ответ лежит на поверхности. К сожалению, подобные инициативы в очередной раз доказывают, что современный Киев интересует только сиюминутная нажива", — убеждена общественница.