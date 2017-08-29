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Политика

"Коммунисты России" прекращают голодовку после отказа Верховного суда

12:5229.08.2017
(обновлено: 12:53 29.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЛидер Коммунистов России Максим Сурайкин. Архивное фотоЛидер Коммунистов России Максим Сурайкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Члены партии "Коммунисты России" прекращают голодовку, несмотря на отказ Верховного суда РФ восстановить список кандидатов от партии на выборах в заксобрание Северной Осетии, также партия решила отозвать свой иск о снятии партсписка КПРФ с этих выборов, сообщил РИА Новости председатель центрального комитета партии Максим Сурайкин.

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВС оставил в силе снятие "Коммунистов России" с выборов в Северной Осетии
Члены партии "Коммунисты России" 14 августа заявили о начале бессрочной голодовки из-за снятия их списка с выборов в парламент Северной Осетии. Участники выступали с призывом к Верховному суду РФ отменить решение Ставропольского краевого суда, снявшего партсписок из-за несоответствия подписей в заявлениях на согласие баллотироваться и уведомлениях об открытии счетов у более чем половины кандидатов. Партия обжаловала это решение, однако, как стало известно в понедельник, Верховный суд оставил его в силе.

"У нас вчера вечером прошло селекторное совещание политбюро. К сожалению, в связи с решением суда, дальнейшей целесообразности в ней нет, поэтому было принято решение прекратить голодовку… Сейчас будем потихонечку людей из голодовки выводить", — сообщил Сурайкин.

Он отметил, что участвовавших в голодовке членов партии регулярно осматривают врачи; у некоторых партийцев здоровье ухудшилось, но, по его словам, никаких критических ситуаций нет. Лидер партии уточнил, что тех участников, которым состояние не позволяло продолжать голодать, вывели из голодовки ранее, их было несколько человек.

Сурайкин также сообщил, что, несмотря на сложные отношения с КПРФ и критическое отношение "Коммунистов России" к федеральному руководству этой партии и руководящему составу КПРФ в Осетии, было принято решение отозвать аналогичный иск о снятии партийного списка КПРФ.

"Из уважения к избирателям, которые хотят голосовать за компартию — нашу ли или другую — и из уважения к рядовым членам КПРФ, где много настоящих коммунистов, мы приняли также решение отозвать свой иск по КПРФ, чтобы на выборах в Северной Осетии хотя бы одна компартия была представлена в бюллетене", — пояснил собеседник агентства.

По данным краевого суда, с просьбой исключить из партийного списка более 40 кандидатов от "Коммунистов России" в суд обратилось северо-осетинское республиканское отделение КПРФ.

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