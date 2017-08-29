Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла аль-Нахайян во время встречи. 29 августа 2017

Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла аль-Нахайян во время встречи. 29 августа 2017

АБУ-ДАБИ, 29 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, передаёт корреспондент РИА Новости.

На встрече также присутствуют министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Аль Нахайян и советник по национальной безопасности Тахнун Аль Нахайян.

В начале встречи Лавров передал наследному принцу Абу-Даби устное приветствие от президента РФ Владимира Путина.

"Президент Путин очень ценит наши отношения", — сказал министр.

Лавров прибыл в ОАЭ в рамках своей поездки по странам Персидского залива. Ожидается, что основными темами переговоров в столицах аравийских государств станут кризисы в Сирии и ситуация вокруг Катара, а также развитие двусторонних отношений со странами региона.