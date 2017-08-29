Главный архитектор крымского Судака назначен мэром города

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Главой городской администрации Судака назначен Андрей Некрасов, ранее занимавший должность главного архитектора города, сообщается на сайте городского округа.
Решение о назначении Некрасова принято на внеочередной сессии горсовета.
"Решением сессии Судакского городского совета новым главой администрации Судака назначен Андрей Некрасов, ранее занимавший должность заместителя главы администрации, главного архитектора города", — говорится в сообщении.
Андрей Некрасов родился 24 июля 1971 года, в селе Павловка Белогорского района Крыма. Прошел трудовой путь от инженера-геодезиста до замглавы администрации Судака – главного архитектора города.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>