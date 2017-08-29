Рябков прокомментировал выезд американских дипломатов из России

АСТАНА, 29 авг – РИА Новости. Процесс отъезда американских дипломатов из диппредставительств в РФ идет, заявил во вторник на 62-й Пагуошской конференции в Астане замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Насколько мне известно, процесс идет", — ответил Рябков на вопрос, идет ли отъезд американских дипломатов из РФ.

"Они следуют нашему предписанию, но я не могу комментировать количество, число тех или иных категорий (дипломатов) в этой связи", — добавил он.

Летом Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

После этого США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.