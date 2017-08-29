Замглавы МИД надеется встретиться с заместителем госсекретаря США

АСТАНА, 29 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассчитывает встретиться с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном, но не в Нью-Йорке.

"Это произойдет, но не в Нью-Йорке. Произойдёт в какой-то момент. Возможно, что и до (Генассамблеи ООН)", — заявил Рябков журналистам на 62-й Пагуошской конференции в Астане.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что формат "Рябков — Шеннон" будет сохранен, свои встречи они посвятят вопросам двусторонней повестки дня России и США.

Ранее сам Рябков заявлял РИА Новости, что Москва не собирается сворачивать контакты с США по нормализации двустороннего диалога после принятия законопроекта по санкциям в отношении КНДР, Ирана и РФ. По его словам, вопрос заключается в том, "по каким темам, есть ли готовность у администрации США искать позитивную повестку дня и работать по ней". В конце июля он отметил, что говорить о дате новой встречи с Шенноном пока преждевременно.