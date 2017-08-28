ВС оставил в силе снятие "Коммунистов России" с выборов в Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 28 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Верховный суд РФ оставил в силе решение Ставропольского краевого суда о снятии партийного списка "Коммунистов России" с выборов в парламент Северной Осетии, сообщил РИА Новости представитель ЦИК республики.

Ранее сообщалось, что краевой суд Ставрополья снял партийный список "Коммунистов России" с выборов в заксобрание Северной Осетии из-за несоответствия подписей в заявлениях на согласие баллотироваться и уведомлениях об открытии счетов у более чем половины кандидатов. Партия обжаловала решение суда.

"Решение Ставропольского краевого суда остается в силе", — сказал собеседник агентства.

По данным суда, с просьбой исключить из партийного списка более 40 кандидатов от "Коммунистов России" в суд обратилось северо-осетинское республиканское отделение политической партии "Коммунистическая партия РФ".