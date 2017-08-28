Источник: в ЦИК предложили выделить допсредства к выборам 2018 года

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. ЦИК России внес в правительство предложение выделить к выборам президента РФ в 2018 году дополнительно 1,9 миллиарда рублей на оплату труда членов участковых избиркомов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"ЦИК внес в правительство предложение, в частности, по увеличению фонда оплаты труда членов участковых избирательных комиссий. На заработную плату предлагается выделить 1,9 миллиарда рублей", — сообщил собеседник агентства.