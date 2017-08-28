Источник: в ЦИК предложили выделить допсредства к выборам 2018 года

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. ЦИК России внес в правительство предложение выделить к выборам президента РФ в 2018 году дополнительно 1,9 миллиарда рублей на оплату труда членов участковых избиркомов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"ЦИК внес в правительство предложение, в частности, по увеличению фонда оплаты труда членов участковых избирательных комиссий. На заработную плату предлагается выделить 1,9 миллиарда рублей", — сообщил собеседник агентства.Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что в России в конце 2017 года планируются дополнительные бюджетные расходы в объеме 100 миллиардов рублей, которые могут стать дополнительным фактором поддержки президента Владимира Путина на выборах главы государства. По данным источников Bloomberg, эти расходы стали возможны из-за увеличенных налоговых поступлений. Также агентство отмечает, что Минфин рассчитывает на одобрение предложения о дополнительных расходах правительством и Госдумой до конца года. На что пойдут эти деньги, источники агентства не уточнили.