МИД: санкции США против Венесуэлы не помешают ее сотрудничеству с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес на встрече в Москве. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес на встрече в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Санкции Вашингтона против Каракаса не смогут повлиять на готовность России развивать и укреплять сотрудничество с Венесуэлой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы внимательно проанализируем последствия введенных США санкций и их возможное влияние на интересы России и российского бизнеса. Но уже сейчас можем отметить: они не смогут повлиять на нашу готовность развивать и укреплять сотрудничество с дружественной нам Венесуэлой и ее народом", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.