Россия и Сингапур активизируют сотрудничество, в том числе в рамках ВЭФ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вопросы сотрудничества России и Сингапура, в том числе в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), обсудили на встрече советник президента РФ Антон Кобяков и посол Республики Сингапур в РФ Лим Кхенг Хуа, сообщили в оргкомитете форума.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в контексте 50-летия установления дипотношений между Россией и Сингапуром, которым будет ознаменован предстоящий 2018 год, а также перспективам взаимодействия в рамках ключевых многосторонних международных экономических мероприятий в России.

"Обстоятельно обсудили возможные форматы участия Сингапура в мероприятиях Восточного экономического форума, Петербургского международного экономического форума, Международного арктического форума и "Российской энергетической недели", организатором которых выступает Фонд "Росконгресс". В частности, подтверждено участие представительной делегации деловых кругов Сингапура в работе предстоящего ВЭФ-2017", — говорится в сообщении.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

"Сингапур является значимым партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Характеризующиеся взаимным уважением двусторонние связи демонстрируют позитивную динамику развития", — приводятся в сообщении слова Кобякова.

Отмечается, что с учётом предстоящего председательства Сингапура в АСЕАН в 2018 году в качестве важного направления совместной работы рассматривается продвижение диалогового партнерства между Россией и АСЕАН как влиятельным региональным интеграционным объединением. Особое внимание в ходе встречи уделено перспективам развития взаимодействия в формате ЕАЭС, АСЕАН, ШОС. Сингапурская сторона подтвердила свою заинтересованность в скорейшем завершении переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром уже в этом году с прицелом на его ратификацию в следующем году.