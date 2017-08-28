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Политика

Новый посол Латвии в России хочет улучшить отношения двух стран

16:2128.08.2017
(обновлено: 16:31 28.08.2017)
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© Фото : Министерство транспорта Российской ФедерацииМежправительственная Российско-Латвийская комиссия по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. Архивное фотоМежправительственная Российско-Латвийская комиссия по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. Архивное фото
© Фото : Министерство транспорта Российской Федерации

РИГА, 28 авг – РИА Новости. Новый посол Латвии в России Марис Риекстиньш считает целью своей работы улучшение отношений между двумя странами и избавление от накопившихся предрассудков в этих взаимоотношениях.

Риекстиньш был назначен послом Латвии в России 17 августа.

"Чисто объективно мы с Россией близкие соседи, несмотря на то, что наша история в прошлом столетии была довольно сложной, и у людей и с одной, и с другой стороны имеются обиды, боль, скажем, из-за репрессий; но также в наших взаимоотношениях очень много предрассудков. Задача дипломата – работать так, чтобы вторая сторона в своей политике не опиралась или меньше опиралась на предрассудки", — заявил Риекстиньш в интервью газете Diena, опубликованном в понедельник.

Он подчеркнул, что работа посла Латвии в России никогда не была легкой.

"Я не хочу говорить, что это невыполнимая миссия, но это сложная задача", — сказал дипломат.

При этом он отметил, что в последнее время в отношениях между Россией и Латвией прослеживается положительная динамика.

Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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"В настоящий момент страны Евросоюза ввели достаточное количество санкций в отношении России, и мы в числе этих стран. Но за последний год была проявлена достаточная гибкость в диалоге и сотрудничестве. Если мы посмотрим на статистику 2016 года, то сможем предсказать, как закончится для нас 2017 год. На 2016 год оборот от торговли товарами между Латвией и Россией составляет около 1,8 миллиарда, что является не маленькой суммой. Для России это также немалая сумма. Их экспорт составляет около миллиарда евро, а наш экспорт в их направлении — около 800 миллионов", — сообщил он.

Риекстиньш родился в 1963 году, в 1985 году окончил Латвийский государственный институт физической культуры, а в 1993 – юридический факультет Латвийского университета. В министерстве иностранных дел Латвии работал с 1992 года. В 2004—2007 годах — посол Латвии в США, а в 2006—2007 годах — по совместительству также в Мексике. С 2007 по 2010 годы занимал пост министра иностранных дел Латвии. С 2011 по 2015 годы был представителем Латвии при НАТО. В последнее время занимал должность генерального инспектора МИД Латвии.

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