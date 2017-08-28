Россия не будет отвечать на ограничения выдачи американских виз россиянам

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия не будет отвечать на ограничения США по выдаче виз россиянам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается виз и того ужаса, который американцы устроили с визами, то никакого ответа не будет, потому что – вы правильно говорите – это уже какой-то геноцид обычных людей", — сказала она в интервью телеканалу "Дождь".

Говоря о решении Вашингтона, Захарова высказала мнение о том, что "это целенаправленный удар по российским гражданам со стороны Соединенных Штатов Америки".

Она также выразила удивление сроками и процедурами оформления американской визы. "Что можно оформлять за 80 дней? Или за пятьдесят дней? Я иногда читаю, что американцы говорят, что дают нашим гражданам виз много, а наши… ну, кто к нам ездит. Вы знаете, это, может, было характерно для ситуации двадцатилетней давности. Сейчас у нас вполне сопоставимые цифры выдачи виз. Мы выдаем – мы приводили на сайте министерства эти цифры – виз огромное количество американцам. Мы делаем это четко, без каких-либо личных, очных ставок, которые придуманы в американском посольстве. У нас можно оформить документы онлайн", — отметила она.

"Зачем в XXI веке сохранять процедуру очной ставки в посольстве для получения визы? Это же нонсенс", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Этим летом Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

После этого США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.