Захарова назвала политику США абсолютно непредсказуемой

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Американская политика абсолютно непредсказуема, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Дождь".

По ее словам, прогнозировать дальнейшие шаги Соединенных Штатов достаточно сложно.

"Единственная четко прогнозируемая вещь — это то, что они абсолютно непредсказуемы, и то, на что кидаются миллионы, а то и миллиарды долларов, может в один день стать абсолютно неактуальным, когда приходит новая политическая группировка", — сказала российский дипломат.

Россия же "предсказуема в плане наших основных постулатов, установок", они "не меняются на 180 градусов", отметила Захарова.

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Летом Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

После этого США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.