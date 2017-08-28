Комиссия кабмина одобрила законопроект о запрете оборота "сухого алкоголя"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект о запрете производства и оборота "сухого алкоголя", сообщается на сайте правительства.

Проектом, разработанным Роспотребнадзором, в частности, предлагается внести изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, дополнив его понятием "спиртосодержащая продукция в сухом виде", а также установить запрет на производство и оборот данной продукции.

Кроме того, правительственная комиссия одобрила документ о введении административных штрафов за указанные нарушения в размере от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц, от 20 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 5 до 20 тысяч рублей — для обыкновенных граждан.

"Одним из основных рисков, связанных с появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции в продаже населению России, является отсутствие однозначности использования ее в качестве основы для производства слабоалкогольных коктейлей. Дозировка и способ употребления порошкообразной спиртосодержащей продукции могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя", — отмечается в справке к документу.

В ноябре прошлого года Минэкономразвития РФ положительно оценило законопроект, однако отметило, что для того, чтобы проект не вводил избыточные ограничения, необходимо внести в него уточняющее определение. МЭР сочло, что существует риск распространения понятия "порошкообразная спиртосодержащая продукция" на парфюмерно-косметическую продукцию, такую как зубной порошок, румяна или сухие духи, в состав которой входит отдушка, представляющая собой спиртовой раствор душистых веществ, а также этиловый спирт.

"Сухой алкоголь" — порошок инкапсулированного алкоголя, который при смешивании с водой образует алкогольный напиток. Попытки продавать порошковый алкоголь предпринимались в Германии, Нидерландах и Японии. В 2014 году компания Lipsmark объявила о намерении продавать в США "алкогольную пудру" под брендом Palcohol.