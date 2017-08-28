Аксенов перевел руководство Алуштой под внешнее управление

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство состоянием дел в Алуште и перевел руководство городом под внешнее управление.

Ранее он сообщил, что глава городской администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель горсовета Светлана Гевчук, а также главы администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов уйдут в отставку. Причина — неудовлетворительное состояние дел в подведомственных им территориях. Аксенов подчеркнул, что продолжит поездки по регионам, и по их результатам возможны новые кадровые решения.

"Вызывает сомнения ситуация в Алуште, где, к сожалению, есть колоссальные вопросы с уборкой города и эффективностью работы власти в целом. Поручил Виталию Германовичу Нахлупину (вице-премьер крымского правительства – ред.) взять город под внешнее управление на две недели с целью выявления самых больных точек и выработки предложений для принятия решений", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Алушта – город республиканского подчинения. Вместе с обширной территорией южнобережья, раскинувшейся от горы Аю-Даг на юго-западе до села Приветное на северо-востоке, образует так называемую Большую Алушту.

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