Аксенов отправил в отставку глав Феодосии и трех районов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава городской администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель горсовета Светлана Гевчук, а также еще три руководителя районов республики уйдут в отставку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"По моему требованию напишут заявления об увольнении с занимаемых должностей глава администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Светлана Гевчук. Недавно побывал в городе в ходе своей поездки по регионам, лично ознакомился с ситуацией. Вывод однозначен: местная власть не справляется со своими обязанностями", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, поручения не выполняются, замечания игнорируются, темпы реализации поставленных задач крайне низкие, борьба с незаконной торговлей и незаконной застройкой неэффективна.

"Коммунальные службы работают плохо, город замусорен. Тяжелые и непроходимые регламенты в части получения различных документов, справок и разрешений. Местное руководство так и не смогло наладить контакт с общественностью, люди недовольны мэром и местными чиновниками, растет социальная напряженность. Считаю работу Крысина и Гевчук неудовлетворительной. Также рекомендую задуматься об увольнении всем замам этих чиновников", — отметил Аксенов.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что провел встречи с главами администраций Джанкойского района – Александром Бочаровым, Кировского района – Анатолием Покидченко и Красногвардейского района – Владимиром Ганагой.

"Итогом встреч станут написанные чиновниками заявления об увольнении по собственному желанию. Хочу подчеркнуть: речь не идет о коррупции или других нарушениях закона. В этом плане ни к кому из перечисленных должностных лиц претензий нет", — отметил Аксенов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>