Россия и Кувейт придерживаются близких позиций по Сирии, заявил Лавров

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 авг — РИА Новости. РФ и Кувейт придерживаются близких позиций по кризисам в Сирии, Ливии, Йемене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кроме того, министр сообщил, что товарооборот РФ и Кувейта в прошлом году вырос на 14%, а за первые полгода текущего года — на 43%. "Эти темпы говорят о том, что мы скоро выйдем на уровень более полумиллиарда долларов, и это далеко не предел", — заметил он.
"Налаживаются на регулярной основе межпарламентские контакты. Глава национальной ассамблеи Кувейта будет участвовать в октябре этого в сессии Межпарламентского союза, которая пройдёт в РФ", — добавил Лавров.