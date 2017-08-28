Россия и Кувейт придерживаются близких позиций по Сирии, заявил Лавров

Сергей Лавров выступает перед журналистами по итогам переговоров с министр иностранных дел Кувейта и встречей с эмиром государства Кувейт. 28 августа 2017

Сергей Лавров выступает перед журналистами по итогам переговоров с министр иностранных дел Кувейта и встречей с эмиром государства Кувейт. 28 августа 2017

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 авг — РИА Новости. РФ и Кувейт придерживаются близких позиций по кризисам в Сирии, Ливии, Йемене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По международным делам у нас очень близкие позиции, я бы даже сказал — совпадающие позиции по принципиальным проблемам, которые в этом регионе сохраняются. Это касается и Сирии, и Ливии, и Йемена, ситуации вокруг Катара, в отношении которой наши кувейтские партнёры стремятся наладить активное посредничество", — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Кувейте.

Кроме того, министр сообщил, что товарооборот РФ и Кувейта в прошлом году вырос на 14%, а за первые полгода текущего года — на 43%. "Эти темпы говорят о том, что мы скоро выйдем на уровень более полумиллиарда долларов, и это далеко не предел", — заметил он.

"Налаживаются на регулярной основе межпарламентские контакты. Глава национальной ассамблеи Кувейта будет участвовать в октябре этого в сессии Межпарламентского союза, которая пройдёт в РФ", — добавил Лавров.