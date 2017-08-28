Вероятный будущий посол США в Москве Хантсман очень ждет приезда в РФ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Теффт, который завершает свою миссию в России, заявил, что его вероятный сменщик Джон Хантсман воодушевлен шансом работать в РФ и с нетерпением ждет своего приезда в страну.

Американская сторона планирует сменить своего посла в Москве. Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Теффт ожидает, что слушания в сенате по кандидатуре нового главы дипмиссии в РФ пройдут вскоре после возвращения верхней палаты конгресса с летних каникул.

"Я постоянно с ним (Хантсманом) на связи. Он с нетерпением ждет приезда, он воодушевлен шансом работать в России и хочет приехать сюда как можно быстрее. Он великолепный человек, который будет полезен для России. Мне кажется, он вам понравится", — сказал американский дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы".