Встреча Лаврова и главы МИД Кувейта проходит в столице эмирата

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в столице эмирата встречу с министром иностранных дел Кувейта Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом, передаёт корреспондент РИА Новости.

Встреча проходит за закрытыми дверями. Ранее в понедельник Лавров провёл переговоры с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом и председателем совета министров Джабером аль-Мубараком ас-Сабахом.

Лавров в понедельник отправился в поездку по странам Персидского залива, в ходе которой посетит с визитом Кувейт, ОАЭ и Катар.

Ожидается, что основными темами на переговорах станут кризисы в Сирии и ситуация вокруг Катара и его отношений со своими арабскими соседями.

Кроме того, в МИД РФ накануне поездки сообщили, что на встречах в аравийских столицах российская сторона намерена обсудить развитие традиционно дружественных отношений с этими странами, а также уделить внимание вопросам поддержания регулярного политического диалога, наращивания товарооборота и инвестиционного партнерства, проработки проектов в энергетике, металлургии, промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре.