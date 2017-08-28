Встреча Лаврова и главы МИД Кувейта проходит в столице эмирата

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в столице эмирата встречу с министром иностранных дел Кувейта Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Лавров в понедельник отправился в поездку по странам Персидского залива, в ходе которой посетит с визитом Кувейт, ОАЭ и Катар.
Ожидается, что основными темами на переговорах станут кризисы в Сирии и ситуация вокруг Катара и его отношений со своими арабскими соседями.
Кроме того, в МИД РФ накануне поездки сообщили, что на встречах в аравийских столицах российская сторона намерена обсудить развитие традиционно дружественных отношений с этими странами, а также уделить внимание вопросам поддержания регулярного политического диалога, наращивания товарооборота и инвестиционного партнерства, проработки проектов в энергетике, металлургии, промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре.