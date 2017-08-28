Посол США: встречи Суркова и Волкера помогут работе в "нормандском формате"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вашингтон надеется, что канал взаимодействия между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером поможет работе в "нормандском формате" (Россия, ФРГ, Франция, Украина), заявил посол США в Москве Джон Теффт.

Встреча Суркова и Волкера, который был назначен на свою должность в июле, прошла на прошлой неделе в Минске.

"Я надеюсь, что этот канал сможет помочь работе в "нормандском формате", чтобы в конечном итоге осуществить минские соглашения", — сказал американский дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, США "стараются изо всех сил, чтобы найти способ продвигаться по минским соглашениям".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.