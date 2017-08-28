В ФоРГО составили рейтинг успешности партий на губернаторских выборах

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) проанализировал успешность участия партий в выборах глав регионов за последние пять лет, в рейтинг вошли все четыре парламентские партии и еще семь малых партий, из них наибольшие успехи демонстрировали "Патриоты России", "Гражданская платформа" и "Коммунисты России".

В докладе о выборах глав регионов в 2017 году ФоРГО представил рейтинг успешности участия партий в выборах глав регионов, основанный на результатах кампаний, проходивших с 2012 по 2016 годы. Эксперты учитывали не только победителей, но и занявших вторые и третьи места: за первое место партии присваивали 3 балла, за второе — 2, за третье – 1 балл.

"В итоговую таблицу попали все партии, кандидаты которых хотя бы единожды занимали вторые места. Таковых набралось 11. Естественно, первые четыре места поделили парламентские партии – ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР. С пятого по седьмое места расположились "Патриоты России", "Гражданская Платформа" и "Коммунисты России", — говорится в докладе.

Как следует из материалов исследования, "Единая Россия" (ЕР) получила 194 балла, КПРФ – 107, ЛДПР – 64, "Справедливая Россия" (СР) – 28, "Патриоты России" – 6, "Гражданская платформа" – 3, "Коммунисты России" – 2 балла. Ниже в рейтинге оказались еще четыре малые партии – "Гражданская сила", Партия роста, ПАРНАС, партия "Честно", получившие по 2 балла каждая.

"Следует обратить внимание, что по числу участников выборов глав 2014–2016 годов, занявших вторые-третьи места и впоследствии избранных/переизбранных в ГД, ЛДПР намного обходит КПРФ – 12 против 5. Понятно, что это связано с тем, что "жириновцы" чаще выдвигают на должности глав регионов своих депутатов в Государственной Думе", — пояснили в ФоРГО.