ФоРГО заявил о необходимости реновации муниципального фильтра

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) предлагает реновировать муниципальный фильтр на губернаторских выборах, в том числе снизить его верхнюю планку и освободить от сбора подписей кандидатов от партий, имеющих представительство хотя бы в четверти муниципалитетов региона.

Конкуренции стало меньше

В ФоРГО соглашаются с мнением, что сейчас конкуренции на выборах стало намного меньше в сравнении с кампаниями, проводившимися в 1990-ых и начале 2000-х годов. Эксперты склонны объяснять это существенными изменениями как институциональной среды, так и политических нравов.

Многие технологии, подходы к организации кампаний перестали работать, кратно снизилась эффективность компромата, "черного PR", политики и политконсультанты стали вести себя во всех смыслах осторожнее, поясняют в фонде. Кроме того, снизилась привлекательность должности главы региона для бизнесменов и политических рейдеров, уточняют эксперты ФоРГО.

"Конечно, бессмысленно отрицать, что во многих регионах конкурентный потенциал кампаний сокращался целенаправленно, как посредством различных сделок (в рамках которых "нежелательные" кандидаты номинировались в Совет Федерации и так далее), так и через манипуляции с муниципальным фильтром", — говорится в докладе фонда о выборах глав регионов в 2017 году.

Вместе с тем, напомнили в ФоРГО, известен целый ряд случаев, когда оппозиционеры либо самостоятельно смогли преодолеть муниципальный фильтр, либо им помогли сделать это штабы кандидатов власти и региональные отделения "Единой России" в рамках установок на "повышение легитимности".

"Злоупотребления ограничениями конкуренции, как и ее "искусственное выращивание", одинаково сомнительны. И очевидно, что муниципальный фильтр нуждается в "реновации", — утверждают эксперты в докладе.

Реновация, но не отмена



При этом фильтр необходимо именно "реновировать", идею отмены этого механизма в ФоРГО не поддерживают, "поскольку требование надежно отсекать от выборов авантюристов, политических "рейдеров" никто не отменял". Кроме того партии нужно стимулировать к выдвижению кандидатов на местных выборах, к работе с муниципалитетами, отмечено в докладе.

Однако, подчеркивают в ФоРГО, следует исключить саму возможность повторения в будущем ситуации, когда кандидат парламентской партии, представленной в большинстве муниципалитетов региона, "оказывается на обочине". Именно так в этом году произошло, например, с кандидатом на выборах главы Бурятии от КПРФ Вячеславом Мархаевым, напомнили эксперты.

"Мы полагаем, что если партия представлена в 25 и более процентах муниципалитетов региона (хотя бы даже одним депутатом), то ее кандидат должен освобождаться от сбора подписей и регистрироваться автоматически", — заявляют в ФоРГО.

При этом, отмечают эксперты, чтобы исключить давление на муниципалов, побуждающее их сложить мандаты или вступить в какие-то другие партии, нужно предусмотреть в законе, что суммарное партийное представительство в муниципалитетах рассчитывается только на основе итогов последних выборов, а дальнейшие переходы во внимание не принимаются.

"Что касается собственно "реновации" фильтра, то, во-первых, необходимо снизить его верхнюю планку. Причем применительно как к общему количеству муниципалов, которые должны подписаться в поддержку выдвижения кандидата, так и к количеству муниципалов второго уровня. Во-вторых, нужно прямо запретить собирать и сдавать в комиссии подписи в количестве, большем, чем необходимо для регистрации", — предлагают в ФоРГО.

При этом собранные, но несданные подписи должны "обнуляться", уточняют эксперты. Они считают, что такой запрет снимет проблему манипуляций с "задвоенными" подписями, заставит кандидатов более тщательно подходить к работе со сторонниками в муниципалитетах и оформлению документов.