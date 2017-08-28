Лишь каждые седьмые выборы глав регионов РФ за пять лет были конкурентными

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Только десять из прошедших в России за последние пять лет семидесяти губернаторских кампаний проходили по конкурентному сценарию, на выборах в этом году конкурентный потенциал наблюдается в двух регионах — Карелии и Кировской области, заявляют в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

С 2012 года выборами глав регионов были охвачены 67 субъектов РФ, в четырех из них руководителей за этот период успели избрать дважды, напомнили эксперты.

Конкурентными стали только каждые седьмые выборы

Таким образом, в общей сложности за пять лет состоялась 71 избирательная кампания, из которых "конкурентными были только 10", говорится в докладе фонда о выборах глав регионов в 2017 году.

"Подавляющее большинство выборов 2012–2016 годов проходили по "референдумным" сценариям. То есть победители были известны заранее, борьба если и велась, то лишь за вторые места… В 2017 году большинство кампаний также оказались "референдумными", — заявляют в ФоРГО.

При этом эксперты подчеркивают, что "выборы не перестают быть выборами, если заранее известно, кого изберет большинство голосующих". Конкурентность, по их словам, является опцией, а не квалифицирующим признаком выборов, как и "референдумность".

Фонд оценил как конкурентные выборы 2015 года в Иркутской области, завершившиеся избранием кандидата КПРФ Сергея Левченко, который, как считают эксперты ФоРГО, "отнюдь не выглядел сильным претендентом на старте кампании".

Также к числу конкурентных эксперты отнесли выборы мэра Москвы в 2013 году, выборы глав в республике Алтай и Якутии в 2014 году, а также амурские, архангельские, марийские и омские выборы 2015 года, забайкальские и ульяновские — 2016 года.

Прогноз на 2017 год

Из 16 регионов, избирающих глав в этом году, в двух (Белгородская область и Мордовия) главы абсолютно доминируют в местной политике, "никаких конкурентов у них нет и не может быть в принципе", утверждают в ФоРГО. Стабильная ситуация наблюдается в Саратовской области. Аналогично сильны позиции действующего главы и Томской области, где участвует в выборах "самый раскрученный критик губернатора" представитель ЛДПР Алексей Диденко; однако, по мнению экспертов, "он с самого начала дал понять, что ему лишь нужно окончательно закрепиться в статусе томского "политика № 2" на перспективу".

Еще четыре региона из тех, где 10 сентября предстоит избрать руководителей, "до недавнего времени управлялись главами либо изначально слабыми, либо ослабевшими и скомпрометированными в ходе элитных конфликтов", отмечают в ФоРГО. Речь идет о Пермском крае, Новгородской, Рязанской и Ярославской областях.

Также в докладе говорится, что назначение в ряде регионов "врио, никак лично не связанных с предшественниками, не отягощенных грузом их ошибок", "обнулило игру". "Электоральных и ресурсных оппозиционеров в этих регионах нет или они предпочли выстраивать отношения с будущими главами мирными способами", — говорится в докладе.

В Калининградской области и Удмуртии, как уточняют эксперты, также все было "обнулено" и с примерно теми же последствиями. Таким образом, "в 10 регионах из 16 либо отсутствует сама почва для электоральной конкуренции, либо потенциальные конкуренты предпочли "пропустить ход", отмечено в докладе. Особенно показательная ситуация, по их словам, сложилась в Марий Эл, где КПРФ не только воздержалась от повторного выдвижения Сергея Мамаева, который участвовал в выборах 2015 года, но и позволила своему региональному отделению присоединиться к кандидату власти.

Кроме того, как считают эксперты, в большинстве случаев и партии, и серьезные политические инвесторы стараются сейчас не "пережимать" из-за близости выборов президента.

Конкурентный потенциал

Еще в пяти регионах, где в этом году состоятся выборы, "проявились конкуренты или те, кого за таковых принимают", считают в фонде. При этом в Бурятии, Свердловской области и Севастополе все же реализуются "референдумные" сценарии выборов. Так, в Бурятии главным оппонентом мог стать представитель КПРФ Вячеслав Мархаев, который не смог преодолеть муниципальный фильтр. В Свердловской области таким участником был мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, желавший выдвигаться от "Яблока"; он, по мнению экспертов ФоРГО, организовал имитацию своей губернаторской кампании.

В Севастополе "желающих пошуметь на выборах нашлось много, но одни так и не были выдвинуты, а другие не смогли пройти фильтр". При этом из кандидатов, публично нелояльных действующему руководителю региона, зарегистрирован оказался лишь коммунист Роман Кияшко, однако, как считают в фонде "не похоже, чтобы он всерьез претендовал на губернаторство".

"Некий конкурентный потенциал мы констатируем лишь в Карелии и Кировской области, где зарегистрированы "эсерка" Ирина Петеляева и, соответственно, "жириновец" Кирилл Черкасов с уже упоминавшимся Сергеем Мамаевым", — говорится в докладе ФоРГО.

Эксперты полагают, что Петеляева не может на этих выборах победить временно исполняющего обязанности главы Карелии Артура Парфенчикова и даже вряд ли способна добиться второго тура. "Однако при определенном раскладе ей вполне по силам "сбить" его результат до 55-53%, из-за чего Парфенчиков скорее всего получит самый низкий результат (из избирающихся/переизбирающихся врио)", — предполагают в фонде.

Менее опасен кандидат от КПРФ Сергей Мамаев для врио губернатора Кировской области Игоря Васильева, считают эксперты. "Его успех в Марий Эл в 2015 году (32,3%), если совсем объективно, вовсе не его успех, а следствие непопулярности Леонида Маркелова. Мамаев просто собрал весь его антирейтинг… Нужно только иметь в виду, что кроме Мамаева зарегистрирован еще Черкасов. Он тоже участвовал и в кировских выборах 2014 года и в марийских 2015 года (в первый раз взял 9,9%, во второй – 7,1%). Сообща они, скорее всего, наберут больше, чем Петеляева", — отмечено в докладе.