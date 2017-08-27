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Политика

"Это не месть": посол США объяснил приостановку выдачи виз россиянам

Сюжет:
Ограничение выдачи американских виз в России (45)
01:4027.08.2017
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© AP Photo / Susan WalshПосол США в России Джон Теффт. Архивное фотоПосол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Посол США в России Джон Теффт объяснил, чем вызвана приостановка выдачи американских виз россиянам. Соответствующее заявление американского дипломата опубликовано в официальном аккаунте посольства США на YouTube.

Приостановка не неопределенный срок

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ранее на этой неделе США приняли решение приостановить выдачу неиммиграционных виз по всей России, при этом были изменены сроки оформления иммиграционных виз. Данное решение вступило в силу с 23 августа.

Как отметили в американском посольстве, процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена с 1 сентября, однако только в Москве. Что касается консульств в других городах России, оформление приостановили на неопределенный срок.

Видеоответ Теффта

Как отметил американский посол, приостановка выдачи виз является последствием решения российских властей сократить численность дипмиссии США в РФ. При этом Теффт подчеркнул, что приостановку оформления виз нельзя расценивать как месть Вашингтона.

Ранее Россия приняла ответные меры на новые антироссийские санкции конгресса США, предписав сократить численность американской дипмиссии на 755 человек. Таким образом, количество служащих американского посольства в РФ и работающих в российской дипмиссии в США стало одинаковым — по 455 сотрудников с каждой стороны.

Американский военнослужащий в резиденции посла США в России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Око за око: к чему приведет дипломатическое противостояние России и США
Американский посол в своем видеоответе на соответствующий вопрос пользователя из России заявил, что сокращение персонала американской дипмиссии привело к перераспределению кадровых ресурсов.

"Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть! Но наш штат был сокращен до такой степени, что нам приходится перераспределять наши кадровые ресурсы для решения целого ряда задач. Выдача виз — лишь одна из них", — подчеркнул Теффт.

Американский посол также признался, что США "ожидали, что российская сторона до такого не дойдет".

Ранее в Госдепе также заявили, что не стоит рассматривать приостановку оформления виз как "ответные меры", так как пауза в выдаче вызвана сокращением персонала американской дипмиссии в РФ.

Реакция Москвы

Россия расценила действия США как еще один шаг, направленный на ухудшение двусторонних отношений.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приостановка оформления виз направлена на то, чтобы вызвать у россиян недовольство действиями российского руководства.

Он также подчеркнул, что Москва изучит решение США, прежде чем принимать ответные меры.

При этом в МИД пообещали, что не будут "мстить" американцам из-за сложившейся ситуации с паузой в оформлении виз. Также в российском дипломатическом ведомстве сочли беспочвенными оправдания американских властей, которые объясняли приостановку выдачи виз решением РФ сократить численность дипмиссии США.

"Эта на скорую руку придуманная история относительно того, что это якобы результат действий РФ, это все не имеет под собой никакой почвы. По-моему, очевидно, что это попытка быстрой компиляции фактов и объяснения тех сложностей, которые были придуманы", —заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя видеоответ американского посла, считает, что Теффт пытался спасти имидж США среди россиян, заявив об отсутствии мести в решении о приостановке оформления виз.

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© РИА Новости, Инфографика
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