Захарченко присвоил Донецку звание города-героя

ДОНЕЦК 26 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о присвоении Донецку звания города-героя, сказал в субботу журналистам представитель пресс-службы главы ДНР.

"Указом главы Донецкой народной республики Александра Захарченко за мужество, стойкость и массовый героизм городу Донецку присвоено звание "город-герой", — сказал представитель пресс-службы.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.