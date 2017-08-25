В Думе готовы выделить ЦИК допсредства на выборы президента

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Если Центральная избирательная комиссия запросит дополнительные бюджетные средства на президентские выборы, Госдума рассмотрит это обращение в рамках поправки к бюджету, заявил РИА Новости член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров (ЕР).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что в России в конце 2017 года планируются дополнительные бюджетные расходы в объеме 100 миллиардов рублей, которые могут стать дополнительным фактором поддержки президента Владимира Путина на выборах главы государства. По данным источников агентства, эти расходы стали возможны из-за увеличенных налоговых поступлений. Также агентство отмечает, что Минфин рассчитывает на одобрение предложения о дополнительных расходах правительством и Госдумой до конца года. На что пойдут эти деньги, источники агентства не уточнили.

"Если Центральная избирательная комиссия напишет, что для выборов президента – неважно, кто там будет выбираться, у нас выборы в государстве президента — нужно вот такой-то объем средств, то, естественно, это будет рассмотрено Государственной думой в рамках поправки к бюджету, если не хватает ранее выделенного", — сказал Федоров РИА Новости.

Депутат пояснил, что в данном случае деньги выделяются "не кому-то", а ЦИК под расчет, который она предоставляет.

"Расход Центральной избирательной комиссии – это зарплата работников, которые на постоянной основе, зарплата привлечённых работников, аренда помещения там, где это необходимо, жилищно-коммунальные расходы, свет, расходы на связь и так далее", — пояснил политик.

Федоров также подчеркнул, что на данный момент ему неизвестно о каких-либо планах ЦИК запросить дополнительные средства на президентские выборы.

"Нет, насколько я знаю до сегодняшнего дня … Если Центральная избирательная комиссия решит, что не хватает, допустим, на зарплату членам ЦИК, то тогда она обратится в Государственную думу, и Государственная дума рассмотрит этот вопрос", — сказал Федоров, отвечая на вопрос, не известно ли ему о планах выделения дополнительных бюджетных средств для президентских выборов.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия") также подтвердил, что данная тема в Госдума пока не обсуждалась. "Нет, это в Думе не обсуждали. Речь идёт только о планируемых поправках к бюджету, в рамках июньского изменения бюджета таких расходов не было", — пояснил Ремезков РИА Новости.

"Также мы, депутаты, пока не видим дополнительных доходов, о которых говорит Минфин", — отметил он. Депутат добавил, что источники этих дополнительных доходов можно будет увидеть после того, как соответствующий законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет будет либо обсуждаться в правительстве, либо внесён на рассмотрение в ГД.