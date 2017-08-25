Захарова заявила, что не будет комментировать "нездоровые фантазии" Грузии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "нездоровыми фантазиями" утверждения о причастности России к лесным пожарам в Грузии.

Лес у курортного города Боржоми горит уже шестой день. Сначала огонь смогли локализовать, однако позже появились новые очаги возгорания. В тушении главных очагов пожара в Боржомском лесу участвуют 1,5 тысячи пожарных и спасателей.

"Мы искренне желаем соседям как можно скорее ликвидировать пожар. А комментировать нездоровые фантазии тех, кому даже природное бедствие в собственной стране – лишь очередной повод для антироссийских инсинуаций, считаем излишним", — говорится в ответе Захаровой на просьбу прокомментировать заявления ряда грузинских политических деятелей и СМИ о якобы причастности России к лесным пожарам.

Как отметила Захарова, в нынешнем сезоне нагрузка на российских спасателей велика по всему региону: недавно они приняли участие в тушении крупного лесного пожара в Армении, продолжается борьба со степными пожарами в Волгоградской области.

"Тем не менее, мы незамедлительно откликнулись на просьбу Тбилиси помочь в тушении пожара в Боржомо-Харагаульском национальном парке. Для этих целей был выделен самолет Ил-76 МЧС России. Однако затем грузинская сторона, поблагодарив, сообщила, что очаги возгорания локализованы, и необходимость в нашей помощи отпала", — указано в сообщении на сайте МИД РФ.

В тушении трех главных очагов пожара в Боржомском лесу участвовали несколько сотен пожарных и спасателей, а также вертолеты и спецтехника из Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Белоруссии. Помощь в тушении пожара предлагали также США, Германия, Румыния, Греция и Россия. При этом премьер Грузии заявил, что в помощи российской стороны "в нынешних условиях нет необходимости".

Депутат парламента от "Альянса патриотов" Ада Маршания ранее раскритиковала действия грузинских властей, которые отказались от помощи российской стороны.