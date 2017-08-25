Богданов и посол Египта в России обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Мохамедом Эльбадри ситуацию в Сирии, Ливии, а также положение дел вокруг Катара и перспективы палестино-израильского урегулирования, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на развитие обстановки в Сирии и Ливии, положение дел вокруг Катара, а также перспективы палестино-израильского урегулирования", — говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, отмечает МИД.