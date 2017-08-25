МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. WikiLeaks опубликовал новую серию документов в рамках проекта Vault 7 ("Сейф № 7"), посвященного деятельности ЦРУ. Рассекреченные материалы свидетельствуют, что американская спецслужба ведет поиск биометрических данных по всему миру (включая отпечатки пальцев). Ради получения секретной информации организация внедряла своим партнерам шпионские программы под видом доступных обновлений. Ранее авиационное командование американских ВВС опубликовало контракт на покупку образцов человеческих тканей из России — этот факт эксперты связывают с возможностью испытания Соединенными Штатами биологического оружия.

ЦРУ обновляет ваш компьютер

В распоряжение WikiLeaks поступила секретная телеграмма за 2010 год, подписанная госсекретарем США Хиллари Клинтон. Из текста следует, что американским посольствам и консульствам по всему миру вменялся в обязанность поиск конфиденциальной информации, включая отпечатки пальцев ведущих дипломатов мировых держав. Благодаря WikiLeaks стало известно, что Вашингтон интересовался не только дипломатами. Американские спецслужбы взяли на прицел лидеров ряда стран Восточной Европы, Африки и Южной Америки, чьи отпечатки рассчитывали приобрести.

Сбор велся при помощи программного оборудования и осуществлялся на компьютерах организаций — партнеров ЦРУ. К их числу относятся секретные службы стран ЕС, Израиля, постсоветского пространства. Нелегально работая с данными от "друзей", Вашингтон потенциально получал доступ к большим биометрическим базам данных на граждан десятков стран мира, не исключая, например, Украину.

Шпионская деятельность не вызывала подозрений у партнеров организации, поскольку была замаскирована под "обновление программ". Центральное разведывательное управление поставляло дружественным спецслужбам компьютерное обеспечение, настроенное на прекращение работы ввиду "необходимости в обновлении". За этим следовал запрос в Вашингтон, и "обновление" осуществлялось вручную кадровым сотрудником ЦРУ. Получив доступ к компьютеру, сотрудник ЦРУ внедрял в его программное обеспечение программу-шпиона, не вызывая подозрений.

Опубликованные WikiLeaks документы о работе ЦРУ Опубликованные WikiLeaks документы о работе ЦРУ

Вашингтон стирает прошлое

Разработка разведывательного софта руководство ЦРУ поручило своему наиболее засекреченному отделению, известному как OTS (Office of Technical Service). В годы холодной войны этот департамент стал известен за счет изготовления "аксессуаров шпиона" — таких, как пистолет, замаскированный под сигару, и авторучка, позволяющая распылять слезоточивый газ. После компьютерной революции OTS сосредоточился на IT-проектах. В их числе и шпионская программа Express Lane, написанная в 2009 году и позволяющая считывать и пересылать биометрические данные с удаленных компьютеров на принадлежащие ЦРУ.

В арсенале ЦРУ — программа под названием Dumbo, позволяющая контролировать работу веб-камер и микрофонов. Dumbo способна не только удалять нежелательные записи, но и заменять их на свои собственные, таким образом фальсифицируя произошедшее. Другие компьютерные изобретения ЦРУ — не лучше: так, в рамках проекта Highrise создана система, позволяющая перехватывать и переадресовывать SMS-сообщения.

Как следует из опубликованных материалов, американские спецслужбы с готовностью используют свои технические находки не только против иностранцев, но и внутри страны. По данным WikiLeaks, вредоносной программой Express Lane оказались заражены компьютеры ФБР и других государственных учреждений Штатов.