Новый посол России в США встретился с представителем Евросоюза

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Новый посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в пятницу в Москве с главой представительства Европейского союза в России Вигаудасом Ушацкасом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной безопасности", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В понедельник, 21 августа, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Антонова послом России в США. Ранее Антонов занимал пост заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства, до этого был замминистром обороны РФ.

До Антонова послом России в США был Сергей Кисляк, который занимал эту должность с 2008 года. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн якобы обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно. Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.