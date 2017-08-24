Путин поручил создать правительственную комиссию по развитию волонтерства

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству создать комиссию по развитию волонтерства, список поручений по итогам встречи с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос о создании правительственной комиссии по вопросам развития добровольчества (волонтерства)", — говорится в сообщении.

Срок предоставления доклада — до 15 октября, ответственными лицами назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Ольга Голодец.