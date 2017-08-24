Собянин освободил от должности замглавы департамента по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин своим распоряжением освободил Анатолия Шиверских от должности заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, документ опубликован на сайте столичной мэрии.

"Освободить Шиверских Анатолия Анатольевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы", — говорится в документе.

Согласно сайту московской мэрии, Анатолий Шиверских с 1984 по 2015 год служил в Вооруженных силах России. С февраля 2016 года он занимал должность заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.