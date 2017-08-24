Матвиенко: ассамблея МПС в России будет самой представительной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза, которая пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге, будет самой представительной за последние годы, это показывает абсурдность заявлений об изоляции России, сообщила журналистам в четверг спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она надеется, что эта ассамблея будет самой представительной за последние годы.
"На сегодня уже 130 стран согласились на участие, делегации 50 стран прошли официальную процедуру регистрации. По нашему ощущению, это будет самая представительная ассамблея из всех, которые проходили в последние годы. Количество глав парламентов уже превышает все те, которые были ранее. Все это говорит об абсурдности попыток утверждать, что Россия находится в какой-то изоляции", — сказала спикер Совета Федерации.
"Давая возможность приехать всем желающим, мы создаем условия для свободного, открытого и непредвзятого диалога парламентов всех государств высказывать свою точку зрения. Атмосфера абсолютной демократии будет присутствовать на 137-й ассамблее Межпарламентского союза", — заявила Матвиенко.