Матвиенко: ассамблея МПС в России будет самой представительной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза, которая пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге, будет самой представительной за последние годы, это показывает абсурдность заявлений об изоляции России, сообщила журналистам в четверг спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На всех уровнях — и федеральном, и городском идет подготовка. Мы регулярно проводим совещания, анализируем ход подготовки, решаем те проблемы, которые возникают. В Таврическом дворце, где и будут проходить заседания, практически все готово. Открытие ассамблеи Межпарламентского союза будет проходить в новом современном экспоцентре, там тоже идет подготовка. Поэтому я уверена, что все пройдет на самом высоком уровне", — сказала Матвиенко журналистам.

Она надеется, что эта ассамблея будет самой представительной за последние годы.

"На сегодня уже 130 стран согласились на участие, делегации 50 стран прошли официальную процедуру регистрации. По нашему ощущению, это будет самая представительная ассамблея из всех, которые проходили в последние годы. Количество глав парламентов уже превышает все те, которые были ранее. Все это говорит об абсурдности попыток утверждать, что Россия находится в какой-то изоляции", — сказала спикер Совета Федерации.

По ее словам, Россия дала гарантии, что никаких ограничений для членов национальных делегаций не будет и все они смогут принять участие в ассамблее. "Наша позиция, которую мы высказывали — это недопустимость каких-либо санкций в отношении парламентариев. Они должны вести диалог, представляя интересы избирателей", — сказала спикер верхней палаты.

"Давая возможность приехать всем желающим, мы создаем условия для свободного, открытого и непредвзятого диалога парламентов всех государств высказывать свою точку зрения. Атмосфера абсолютной демократии будет присутствовать на 137-й ассамблее Межпарламентского союза", — заявила Матвиенко.