Путин посетит церемонию открытия ЧМ по дзюдо в Будапеште 28 августа

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Будапешт 28 августа по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по дзюдо, планируется его встреча с премьером, говорится в сообщении Кремля.

"По приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит 28 августа 2017 года Будапешт для участия в церемонии открытия 31-го Чемпионата мира по дзюдо. Планируется также проведение рабочей встречи Владимира Путина с Виктором Орбаном", — говорится в сообщении.