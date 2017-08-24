СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. У Украины не осталось никаких путей вернуть Крым под свою юрисдикцию, так как крымчане сделали свой окончательный выбор в пользу исторической родины – России, заявил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

"Никаких путей возвращения Крыма в состав Украины нет. Путь Крыма уже определен окончательно и бесповоротно на референдуме в 2014 году. Это путь обратно в Россию", — сказал Смирнов.

По его словам, сегодня украинским властям стоит думать не о том, как вернуть чужие территории, а как сохранить территориальную целостность своей страны в нынешних границах.

"Им стоит думать, как не допустить развал собственной страны изнутри, к чему, собственно говоря, политика Порошенко и ведет", — подчеркнул собеседник агентства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".