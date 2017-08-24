В Москве создали общественный штаб для наблюдения за выборами 10 сентября

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Общественный штаб (ОШ), который будет наблюдать за муниципальными выборами 10 сентября, создан в Москве, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, который стал замруководителя данного штаба.

Решение было принято на заседании совета общественной палаты города.

"Руководителем ОШ единогласно утвердили полномочного представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского, его заместителями — председателя комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Общественной палаты столицы Александра Козлова и меня", — написал Шапошников на своей странице в Facebook.

На базе штаба, по его словам, будет работать видеоцентр, где в день голосования операторы – столичные волонтеры — будут фиксировать нарушения. Основная задача данного штаба — обеспечить прозрачность самого голосования и открытость подсчета голосов.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, выборов не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах РФ в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.