В МИД пообещали не "мстить" американцам из-за ситуации с визами для россиян

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская сторона не будет "срывать зло" на американских гражданах и создавать им невыносимые условия для получения российских виз в ответ на решение Штатов ограничить выдачу виз россиянам, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы всегда говорили о том, что лучше взаимодействовать и сотрудничать, обсуждать проблемы, нежели создавать новые или тиражировать старые. Это наша постоянная позиция. Из этого мы и исходим — никогда не будем срывать зло на американских гражданах, намеренно создавать им какие-то невыносимые условия для получения российских виз, таким образом мстить непонятно кому непонятно зачем", — сказала Захарова.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работников дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.