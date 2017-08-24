В МИД пообещали не "мстить" американцам из-за ситуации с визами для россиян

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская сторона не будет "срывать зло" на американских гражданах и создавать им невыносимые условия для получения российских виз в ответ на решение Штатов ограничить выдачу виз россиянам, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работников дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.