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Политика

Захарова: если Киев введет контроль на границе, Россия ответит на это

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (241)
12:5824.08.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Если Украина примет решение о введении биометрического контроля для граждан РФ, пересекающих границу страны, то Россия будет думать над ответными действиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала дождаться окончательного решения Киева по этому вопросу, прежде чем рассуждать о российской реакции.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих украинскую границу. Также Киев намерен ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию Украины.

"Давайте мы дождемся или не дождемся принятия или непринятия подобных решений в Киеве, мы слышали огромное количество заявлений на этот счет. Они менялись, менялась позиция даже внешнеполитического ведомства на этот счет", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она подчеркнула, что российская сторона исходит из того, что "если решение будет принято, тогда мы будем его рассматривать и смотреть на то, как на это реагировать".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В МИД прокомментировали идею Украины о введении миротворцев ООН в Донбасс
"Гипотетические рассуждения в отношении подобных вещей, они просто неуместны, потому что политический климат на Украине меняется, погода нестабильная, поэтому давайте дождемся решений или нерешений по этому поводу", — добавила дипломат.

Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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