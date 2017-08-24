МИД заявил о попытках США избежать ответственности за ситуацию с визами

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Заявления США о том, что ограничения выдачи виз россиянам – это следствие действий Москвы, беспочвенны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что после того, как Россия призвала США уровнять численность своих дипломатов с количеством российских в Штатах, в адрес РФ был сделан "очередной странный выпад".

По ее словам, "возможно, это также связано с профессиональным уровнем использования тех самых материальных и трудовых ресурсов".

"Эта на скорую руку придуманная история относительно того, что это якобы результат действий РФ, это все не имеет под собой никакой почвы. По-моему, очевидно, что это попытка быстрой компиляции фактов и объяснения тех сложностей, которые были придуманы", — подчеркнула Захарова.