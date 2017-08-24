В Крыму на два мандата в парламент претендуют 11 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. На два мандата крымского парламента претендует 11 кандидатов в депутаты, сообщил глава республиканской избирательной комиссии Михаил Малышев.
"Всего на сегодня речь идет об 11 кандидатах, которые баллотируются в государственный совет Республики Крым. По округу №9 – шесть человек и по Ленинскому одномандатному избирательному округу №12 – это пять человек", — сказал Малышев на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Кандидаты в депутаты представляют следующие партии: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Коммунисты России и два самовыдвиженца.
Кроме того, 10 сентября также пройдут дополнительные выборы депутатов в ряде муниципалитетов.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>