В Крыму на два мандата в парламент претендуют 11 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. На два мандата крымского парламента претендует 11 кандидатов в депутаты, сообщил глава республиканской избирательной комиссии Михаил Малышев.

Дополнительные выборы депутатов госсовета состоятся 10 сентября в Войковском одномандатном избирательном округе №9 (Керчь) и Ленинском одномандатном избирательном округе №12. Всего в день голосования на этих округах откроется 88 участков и охвачено более 113 тысяч избирателей.

"Всего на сегодня речь идет об 11 кандидатах, которые баллотируются в государственный совет Республики Крым. По округу №9 – шесть человек и по Ленинскому одномандатному избирательному округу №12 – это пять человек", — сказал Малышев на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Кандидаты в депутаты представляют следующие партии: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Коммунисты России и два самовыдвиженца.

Кроме того, 10 сентября также пройдут дополнительные выборы депутатов в ряде муниципалитетов.

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