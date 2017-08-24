МИД России выразил соболезнования родным российского посла в Судане

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. МИД России выражает соболезнования родным и близким посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского, скончавшегося в среду вечером, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Миргаяс Миргаясович Ширинский являлся высоким профессионалом. Он посвятил свою жизнь работе на дипломатическом направлении. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким российского посла", — сказала она.

Она рассказала, что 23 августа в Хартуме, около 18.00 по местному времени посол скончался. "Российского посла обнаружили в его резиденции с признаками острого сердечного приступа. Сотрудники посольства, которые находились в этот момент в резиденции, вызвали врача, но, к сожалению, спасти его не удалось", — указала Захарова.